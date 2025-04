Tre hotel vanno all’asta. Oggi tocca al Majestic

A Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare, in primavera vanno all’asta tre alberghi. Oggi va al miglior offerente l’Hotel Majestic di San Mauro Mare, un tre stelle con 43 camere, piscina e parcheggio, il cui perito del tribunale lo aveva valutato 3 milioni e 540mila euro. Lo scorso anno e nei mesi scorsi le offerte del tribunale sono naturalmente calate e adesso la base d’asta è scesa a meno di un terzo, 1 milione, 120mila e 500 euro; in caso di più persone interessate eventuali rialzi devono essere minimo di 5 mila euro. È anche possibile presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 840.375 euro. Il Majestic è un albergo che merita, tuttavia occorre tenere in alta considerazione il fatto che questo tipo di aziende negli ultimi anni si sono svalutate, soprattutto per l’utile di impresa sensibilmente ridotto, a causa dei costi di gestione che sono aumentati.

Fra una settimana, il 9 aprile, sarà battuto l’Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica. La base di partenza è 1 milioni e 294mila euro, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 970mila e 500 euro. È un albergo ben tenuto, costruito su quattro piani, dove al piano terra ci sono l’ingresso-reception, il bar, la sala da pranzo, una saletta per le colazioni, la cucina, un portico di 32 metri quadrati, un ripostiglio, tutti i servizi e l’ascensore che porta ai tre piani superiori dove in ciascuno ci sono 15 camere con bagno e balconi, per complessive 45 camere. All’asta va anche un appartamento utilizzato come foresteria dell’albergo.

Il 28 maggio sarà invece battuto l’Hotel Perla, ubicato in via Cavour nella zona Ponente di Cesenatico, con corte esclusiva e una superficie commerciale di 1.874 metri quadrati. L’albergo ha 39 camere delle quali 36 con terrazzo, suddivise in 36 doppie e 3 singole. In precedenza questo albergo si chiamava Splendid e ha ospitato parecchi migranti, andando spesso al centro delle cronache e divenendo anche la location di un film documentario che è stato presentato in diverse iniziative pubbliche sul tema dei migranti. La base d’asta partirà da 894mila e 375 euro e se ci sono più persone interessate, i rilanci dovranno essere minimo di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno 670mila e 781euro. E’ bene precisare che gli alberghi non sono chiusi e, sino a quando non saranno aggiudicati, proseguiranno a lavorare con gli attuali gestori, sempre in accordo con il Tribunale di Forlì-Cesena.

