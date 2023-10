Tre importanti certificazioni per la Trevi

Trevi spa, capofila della Divisione specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni del Gruppo Trevi, ha ottenuto, da parte di DNV, società leader internazionale di settore certificazione, tre importanti certificazioni: quella etica SA 8000, l’attestazione su diversità e inclusione ISO 30415:2021 e la certificazione sulla parità di genere UNIPdR 125:2022.

Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del Gruppo Trevi, ha commentato: “L’aver acquisito queste certificazioni conferma l’impegno di Trevi nella sostenibilità attraverso un percorso di miglioramento continuo, in special modo, in alcune aree fondamentali come il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto del lavoro, la tutela contro lo sfruttamento minorile e le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva lungo tutta la catena del valore della attività dell’azienda".