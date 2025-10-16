Tre milioni di interventi tra strade e verde

Investimento di 3 milioni in manutenzioni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di dedicare questa importante cifra per asfaltare le strade, sistemare i marciapiedi, intervenire sulla pubblica illuminazione e migliorare la cura del verde pubblico. È questa una parte consistente della variazione di bilancio che sarà votata in consiglio comunale martedì 28 ottobre, mentre altri interventi saranno finanziati a novembre per essere realizzati nel 2026. Al piano asfalti saranno destinati complessivamente un milione e mezzo di euro, di cui mezzo milione sono stati già realizzati all’inizio dell’estate, altri 500mila euro di lavori saranno eseguiti a partire dai prossimi giorni in via Torri e via Pisciatello per poi proseguire su via Cesenatico e in altre zone. Inoltre sono in corso ulteriori progettazioni per interventi da 500mila euro che verranno approvati entro il 2025 e realizzati nel 2026, non appena le condizioni meteo saranno favorevoli.

Un altro intervento importante riguarda la riqualificazione di viale dei Mille, l’importante strada che corre parallela al lungomare, nel tratto compreso tra viale Trento e via Milano, con 500mila euro che saranno impiegati per il rifacimento di strada, marciapiedi e arredo urbano. L’intervento è stato parzialmente finanziato dall’accordo operativo collegato al recupero della ex colonia Bonomelli sul lungomare, dove saranno realizzati degli appartamenti. La progettazione è in fase avanzata e con la variazione di bilancio di fine ottobre si darà mandato agli uffici di concludere l’iter per poter iniziare i lavori nel 2026. Sulla pubblica illuminazione sono previsti investimenti per oltre 400mila euro, destinati al rifacimento di impianti danneggiati nelle frazioni di Valverde e Zadina.

Una delle novità arriva sul fronte del verde pubblico con un investimento di mezzo milione di euro per intervenire sulle zone turistiche, in particolare nelle rotatorie, nei viali di accesso al mare, piazze e lungomari, che includeranno due zone molto importanti, come piazza delle Conserve in centro storico ed i Giardini al Mare nel tratto da piazza Costa a via Montegrappa. Il progetto, curato dall’architetto Lorena Raspanti insieme ai tecnici comunali e a quelli di Cesenatico Servizi, punta a rinnovare e riqualificare aiuole, aree verdi, rotonde e piazze, migliorando anche l’estetica dei luoghi.

Il sindaco Matteo Gozzoli vuole valorizzare alcune zone della città: "La variazione di bilancio che andremo a presentate in consiglio comunale, dietro ai numeri contiene numerosi significati. Le manutenzioni sono un tema sempre molto sentito dalla cittadinanza e conosciamo molto bene le varie criticità su cui è necessario intervenire. Con questo investimento da 3 milioni di euro interveniamo in vari punti tra cui piazza delle Conserve che ne ha bisogno". Giacomo Mascellani