Tre nuovi ex voto al Monte Si amplia la collezione delle ottocento tavolette

di Raffaella Candoli

Con una sobria cerimonia tenutasi nel chiostro piccolo del complesso abbaziale del Monte, cui hanno presenziato l’abate dom Mauro Maccarinelli, il presidente della Società Amici del Monte Luciano Almerigi, alcuni consiglieri e sostenitori della comunità monastica benedettina, si sono celebrati alcuni avvenimenti che testimoniano l’attaccamento devozionale alla Madonna del Monte e al monastero che ne è il custode. La circostanza ha visto la consegna di due nuovi ex voto, che andranno a sommarsi alle ottocento tavolette votive che il millenario tempio custodisce e che rappresentano una forma di gratitudine alla Vergine per la grazia ricevuta.

Un’opera di piccole dimensioni è stata commissionata al pittore Patrizio Virzì, da Corrado Pieri e Maurizio Bagaglia, soci della Falegnameria Il Compasso arredamenti di San Carlo, che il 24 febbraio fu aggredita dalle fiamme di un incendio. "Vogliamo pensare che la nostra invocazione alla salvezza – affermano i due artigiani – sia stata accolta anche da san Giuseppe che esercitava il nostro mestiere nel quale gli incendi sono un pericolo sempre in agguato".

Di maggiori dimensioni il quadro votivo, riassuntivo di una saga familiare è quello che l’87enne monsignor Piero Altieri ha fatto realizzare al pittore Piero Pieroli: "rievoca – spiega – la supplica che la mia giovane mamma Paolina, percorrendo in ginocchio le scalette che conducono al Monte rivolse alla Madonna, affinchè potesse avere il dono della maternità, dopo la prematura morte del primo figlioletto. Un anno dopo sono nato io, tre anni più tardi mio fratello Sandro e infine, Anna Fosca".

Un aggiuntivo ex voto certamente fuori dagli schemi abituali è quello realizzato dalla influencer Fabiola Cuccagna, che ha foderato una seggiola in legno con ritagli di riviste religiose, ad effetto decoupage in memoria dell’amico, missionario laico, Bruno Fusconi, spentosi lo scorso anno a 89 anni, i cui eredi cercano di proseguire attraverso l’associazione "Amici dell’Africa e dell’America Latina odv", i 50 anni di impegno (da lui narrati anche nel libro ’Il grande albero’), nei Paesi più poveri del mondo, sempre insieme a missionari di Cesena.

Infine, è stata consegnata a Laura Pistolesi, direttore del Conservatorio Maderna, una pergamena che, riconoscendole l’impegno profuso nel sostenere le attività culturali del Monte, attraverso eventi musicali, la consacra "amica del Monte". L’evento è inoltre coinciso con la ricollocazione in Abbazia del grande quadro dell’Annunziata di Bartolomeo Coda, dopo il restauro.