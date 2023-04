Tre patenti ritirate nel weekend

Nell’ultimo fine settimana tre automobilisti sono stati appiedati per guida in stato di ebbrezza dopo aver causato incidenti stradali fortunatamente senza feriti. Si tratta di una donna di 37 anni che ha imboccato contromano la statale Adriatica ed è uscita di strada (aveva un tasso alcolemico di 2,07), ed oltre al ritiro della patente è scattato il sequestro dell’auto; un 56enne che in via Pisciatello è risultato avere un tasso di 1,24 ed un 40enne uscito di strada lungo via Canale Bonificazione, con un tasso alcolemico di 1,97.