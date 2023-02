Tre persone trovate dai Carabinieri in possesso di droga

I Carabinieri di Cesenatico hanno segnalato alla prefettura di Forlì-Cesena tre consumatori di sostanze stupefacenti. Un 21enne ed un 22enne sono stati controllati lungo la via Cesenatico a bordo di un’autovettura e trovati in possesso rispettivamente di 5 grammi e di 0,8 grammi di hashish, mentre un 43enne controllato dai militari della Stazione di Longiano in viale Carducci, è stato trovato in possesso di un involucro contenente un grammo di cocaina. In entrambi gli interventi la droga è stata sequestrata e le tre persone coinvolte hanno tutte dichiarato di possedere gli stupefacenti per uso personale.