Tre piazze, avanza il cantiere Almerici, scompare il parcheggio

Nuovo ‘tagliando’ al cantiere delle ‘Tre Piazze’ antistante la Biblioteca Malatestiana. L’amministrazione comunale ieri ha infatti diffuso una nota nella quale si legge che nei prossimi giorni l’avanzamento delle opere di pavimentazione consentirà di liberare l’area di parcheggio temporaneamente istituita per fornire un’alternativa ai residenti di palazzo Almerici rimasti per qualche mese senza via d’accesso ai garage di loro competenza, raggiungibili da vicolo Masini. In effetti un lembo di piazza Almerici è stato collegato col vicolo e dunque l’operazione pare essere alla portata attraverso un percorso tortuoso che continuerà a prevedere il passaggio da corso Mazzini. Perché resta il fatto che la pavimentazione dell’area è ancora in piena fase di collocamento e dunque, per quanto riguarda per esempio l’eliminazione delle transenne davanti all’ingresso della Biblioteca Malatestiana , servirà aspettare ancora. Quanto? Non molto, è l’auspicio generalizzato, anche perché secondo le stime dell’amministrazione comunale, l’intero intervento dovrebbe concludersi entro la fiera di San Giovanni, in programma a cavallo del 24 giugno, tra poco più di tre mesi. E tre mesi non sono molti, soprattutto se si considera che l’area di piazza Fabbri, l’ultima delle tre oggetto dell’intervento, in pratica deve ancora finire sotto i ferri. Un segnale che lascia pensare a prossimi interventi in quel tratto è però il fatto che la postazione dedicata al collocamento della stazione di Ecoself, è stata trasferita appunto da piazza Fabbri alla fetta di piazza Almerici dove i lavori sono stati ultimati. Il cartello non è passato inosservato ai residenti e ai commercianti, il cui auspicio è che la collocazione sia soltanto temporanea. Anche perché se è vero che si vuole valorizzare il ‘cannocchiale’ che apre la vista verso la nostra Memoria dell’Unesco, posizionare proprio in linea retta la stazione mobile dei rifiuti, non sortirebbe un grande effetto. Intanto T la posa della pavimentazione prosegue anche in piazza Bufalini dove, dopo la messa a dimora del nuovo leccio, sono state avviate le lavorazioni del terreno legate alla collocazione dell’impianto di irrigazione. Per finire, in piazzetta Fabbri si è intervenuti su un tratto dell’acquedotto con relativi lavori alle solette dei marciapiedi di via Montalti.

Luca Ravaglia