Tre Piazze, cambia la circolazione

A partire da lunedì lo schema di circolazione attuale nelle piazze Bufalini, Almerici e Fabbri sarà oggetto di alcune modifiche che resteranno in vigore in modo permanente. L’amministrazione comunale indica per le tre piazze la funzione principale di "luogo di incontro in grado di essere fruito dai cesenati nel corso di tutto l’anno e, in particolare, in occasione delle festività natalizie, della fiera di San Giovanni e di altri momenti di festa per la città".

Dalle 12 di lunedì tutti gli utilizzatori del parcheggio in struttura potranno accedere a piazza Fabbri attraverso le via Chiaramonti e Boccaquattro. In uscita invece i veicoli dovranno imboccare via Montalti e via Pasolini. Lo stesso percorso, in entrata e uscita, potrà essere seguito dai condomini di palazzo Almerici e da chi posteggia in vicolo Masini. Piazzetta Fabbri invece potrà essere attraversata esclusivamente dai mezzi muniti di autorizzazione speciale oppure in caso di emergenze.