Tre spettacoli di cabaret gratuiti con Cirilli, Mammucari e Battista

La nuova stagione di ’Verdi Cabaret!i inizia con un regalo alla città. Tre spettacoli ad ingresso gratuito per i primi duecento prenotati: martedì 26 Gabriele Cirilli - Scintilla feat. Gianluca Impastato; mercoledì 27 Teo Mammucari - Valentina Persia; giovedì 28 Maurizio Battista. La direzione del Teatro Verdi, in accordo con la produzione televisiva di un noto network nazionale, metterà a disposizione 200 posti, completamente gratuiti, per assistere alle riprese televisive di un nuovo programma di cabaret che ha scelto la location di Cesena come sede delle sue riprese. Per poter prenotare il proprio posto a sedere basterà registrarsi sul sito e presentarsi alle 20.15 del giorno scelto presso il Teatro Verdi.

Dopo questo bel regalo ai suoi clienti e alla città di Cesena, la programmazione di eventi al Teatro Verdi inizierà dal week end del 6-7 ottobre con il nuovo “Venerdì Disco” per una fascia di età 20-30 anni e il “Sabato Yuppies” rivolto ad una clientela over30.