Trecento firme in dieci giorni per trovare un medico di base

E’ bastata una decina di giorni agli abitanti di San Carlo e zone circostanti per raccogliere oltre trecento firme in calce a un appello indirizzato al sindaco Enzo Lattuca e all’Ausl Romagna affinché venga designato un sostituto del dottor Massenzio Montalti, medico di base andato in pensione a fine ottobre 2022 dopo 43 anni di servizio. Il dottor Montalti era benvoluto da tutti i suoi pazienti (oltre 1.500) per la competenza che gli derivava anche dalla lunga esperienza, ma soprattutto per la disponibilità: non si tirava mai indietro e riusciva a instaurare un rapporto umano con i suoi pazienti, cosa particolarmente importante soprattutto per le pensone anziane. Per questo quando ha cessato l’attività i suoi pazienti hanno organizzato una festicciola di ringraziamento alla quale ha partecipato anche il sindaco Lattuca, responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio.

Attualmente i medici di base che fanno capo alla popolosa località di San Carlo (2.500 abitanti in paese, circa altrettanti nelle zone circostanti) sono due, ma entrambi si dividono fra San Carlo e Cesena (il che rende problematiche le urgenze e l’assistenza alle persone anziane) e a breve andranno in pensione. Per uno dei due medici attualmente c’è una sostituta, ma non si sa cosa accadrà quando cesserà l’attività.

Il problema della carenza dei medici di base fa parte della sempre più difficile situazione complessiva della sanità pubblica: la carenza di personale è sempre più marcata sia nei servizi ospedalieri che in quelli di emergenza e territoriali: l’università mantiene il numero chiuso alla facoltà di medicina, e sono diversi i medici italiani che vanno a lavorare all’estero dove le condizioni di lavoro e le retribuzioni sono migliori che in Italia.