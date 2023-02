Trecento studenti in più, allarme per gli spazi

di Andrea Alessandrini L’inverno demografico non si è ancora scatenato sugli iscritti agli istituti superiori cittadini, oggi definiti secondarie di secondo grado, che nel nuovo anno scolastico conteranno 2023-2024 trecento studenti in più. La notizia, che cattiva non è, si riflette però sul problema della capienza degli spazi a disposizione per far fronte all’incremento, dopo che negli ultimi anni è stato trovato non senza fatica un assestamento delle sedi con la nascita del polo liceale nella zona della stazione. La Provincia di Forlì-Cesena, il responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale Nanni e i dirigenti scolastica all’indomani della chiusura delle iscrizioni – che ancora una volta hanno premiato nel Cesenate perlopiù i licei scientifico Righi e classico Monti – si sono incontrati per avviare la programmazione degli spazi e del trasporto pubblico per il prossimo anno scolastico. Il patrimonio edilizio comprende 830 aule per la didattica ordinaria a cui si aggiungono laboratori, palestre e uffici in un totale di 23 edifici. "Dopo il primo confronto -informa la vicepresidente della Provincia con delega al’edilizia scolastica Valentina Ancarani- prenderemo contatti con le singole scuole per affrontare le esigenze particolari". Vale a dire esigenze di spazi in più. A Cesena non tutti gli istituti detengono una sede unica....