Trecentomila euro per la manutenzione delle strade sulle quali passerà il Giro d’Italia

Costerà trecentomila euro la manutenzione delle strade sulle quali transiterà la tappa del Giro d’Italia che si concluderà domenica 14 maggio a Cesena. La responsabile dell’Ufficio manutenzione strade, geometra Monica Canali, ha pubblicato la determina che stanzia la somma prevista, finanziata con oneri di urbanizzazione. I ciclisti della tappa a cronometro Savignano-Cesena transiteranno da Sala e arriveranno a Ponte Pietra sulla via Cesenatico, poi imboccheranno la via Emilia per sbucare di fronte a Porta Santi, poi attraverseranno il centro storico lasciandosi il Duomo alle spalle, percorrendo Corso Sozzi e Corso Cavour fino ad arrivare sul viadotto Kennedy per dirigensi verso lo stabilimento Technogym dove ci sarà l’arrivo.

I lavori saranno aggiudicati mediante procedura negoziata, considerata l’urgenza degli interventi.

Graziano Castiglia fa notare che anche per questi lavori i dipendenti comunali interessati riceveranno un incentivo per funzioni tecniche (3.649,44 euro) che stride con le difficoltà in cui si dibattono molte famiglie e cittadini.