Tregua del maltempo, festa del motore a tutta velocità

La clemenza del tempo domenica scorsa ha aiutato gli organizzatori della festa del motore (e delle biciclette) a San Carlo di Cesena. Così la lunga giornata si è snodata secondo il programma prestabilito senza contraccolpi con i raduni di bici, moto e auto Ferrari, la sfilata di moda, gli stand gastronomici e le evoluzioni dei bambini con i kart elettrici, nonostante la temperatura non certo primaverile. Ma per i volontari della Polisportiva San Carlo non c’è tempo per compiacersi dei buoni risultati ottenuti perché tra una settimana arriveranno i kart (quelli veri, con i motori a scoppio sibilanti) che sfrecciano fra le balle di paglia del circuito cittadino attorno al parco del libro. Le iscrizioni stanno iniziando ad arrivare agli organizzatori dell’Ital Pks Motorsport e la macchina organizzativa che ha scaldato i motori domenica è pronta per approntare il nuovo impegno.

Nella foto il gruppo del Moto Club Paolo Tordi di Cesena, sempre al fianco della Polisportiva San Carlo.