Trekking col brivido alla torre della Rondinaia

Sabato 25 novembre avrà luogo l’escursione a piedi "Trekking col brivido: Fantasmi e Luna piena al castello della Rondinaia", località nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna. La camminata, promossa da ITrekkabbestia di San Piero in Bagno, sarà diretta da Davide Prati, guida ambientale escursionistica. Il trekking si svilupperà per 9 chilometri fra sentieri e mulattiere nel bosco, per una durata complessiva di circa tre ore e mezza. Difficoltà dell’escursione: livello 2. Ritrovo alle ore 15 davanti alla chiesa di Poggio alla Lastra.

Dice la guida Davide Prati: "Escursione "da paura" questo sabato, un’escursione che si snoderà interamente al di fuori dei sentieri segnati, che ci porterà ai ruderi dell’antica torre di Rondinaia, località situata tra i territori comunali di Bagno e di Santa Sofia. Il castello, situato su di un punto strategico a ridosso di un’alta rupe ed alla confluenza di due rami del fiume Bidente, dominava la valle e, nel corso del quattordicesimo secolo, appartenne ai nobili di Valbona, famiglia citata sia da Dante nella Divina Commedia che da Boccaccio nel Decamerone, al quale venne tolto, al termine di una feroce battaglia, dai nemici ghibellini. La fine del feudatario fu tragica, venendo decapitato". Aggiunge, poi, Prati: "Qui finisce la storia ed inizia la leggenda, che vi racconteremo strada facendo, sotto ad una magnifica luna piena novembrina, che saprà rendere il tutto oltremodo suggestivo ...e spettrale!" Alla partenza verrà offerto un aperitivo per tutti i partecipanti, con vino e formaggi della zona.

gi. mo.