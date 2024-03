Trekking, le escursioni di aprile

Anche quest’anno l’Associazione Dilettantistica Polisportiva Il Circolo di Sarsina mette in cammino gli Itinerari dell’Appennino 2024, giunti alla loro IX edizione. La prossima è in programma per domenica 7 aprile: "Delta del Po-Trekking in bicicletta", poi domenica 21 la gita a "San Gemignano-Monteriggioni-La Via Francigena-32° Tappa". Per Info.: Massimiliano Comandini (335/299279); Rita Giorgi (340/2718144).

La Sezione Trekking è quella più giovane nella vita della Polisportiva. Dal 2016 ad oggi, quindi nell’arco di 8 diverse stagioni, ha organizzato circa 140 uscite, effettuate di regola nel periodo marzo-dicembre. Dal maggio 2021 la Sezione ha una sua conformazione autonoma.

gi. mo.