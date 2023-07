Trekking Romagna Toscana, ventina di camminatori arriva a Firenze

Verso mezzogiorno di ieri, come comunicato dalla associazione ‘Polisportiva San Pietro’ di San Piero in Bagno, il gruppo di una ventina di camminatori romagnoli ha tagliato il traguardo finale dell’ultima delle cinque tappe del percorso San Piero-Firenze, partito martedì completando il ’Trekking Romagna Toscana’, arrivando in piazza della Signoria a Firenze. Una lunga escursione lungo sentieri e mulattiere nel bosco, per un centinaio di chilometri promossa dalla Polisportiva, nella ricorrenza del primo centesimo anniversariodel trasferimento del Comune di Bagno di Romagna, assieme ad altri Comuni della cosiddetta Romagna toscana. Le guire sono state Daniela Balzoni e Gae Jessica Francesconi.

Gilberto Mosconi