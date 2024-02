Trekking tutti insieme sul Monte Penna per ricordare Mattia Fiaschini

Con un’uscita di trekking al Monte Penna, la famiglia Fiaschini ha ricordato Mattia a quattro anni dalla sua prematura scomparsa. Il padre Rodolfo Fiaschini e alcuni amici cari del ragazzo, hanno voluto così salutare a modo loro il giovane, compiendo una di quelle escursioni che tanto piacevano a Mattia Fiaschini e facendo un brindisi con il "Camparino", la sua bevanda preferita. Mattia Fiaschini ricordiamo che si è spento a soli 24 anni. Si era temporaneamente trasferito in Australia ed il 29 gennaio 2020 aveva il giorno libero dal lavoro. Decise così di trascorrere qualche ora facendo trekking, lo sport per il quale nutriva una grande passione, e si allontanò da Sydney per compiere una escursione nelle Blue Mountains. Fiaschini aveva trascorso due anni in Australia, dove aveva fatto diversi lavori e da pochi mesi si era trasferito nella capitale australiana, dove era stato assunto al locale The Grounds of Alexandria.

Per lui, esperto di camminate, quel giorno doveva essere poco più di una passeggiata, invece un fatale incidente ha causato la sua morte. La prima persona a dare l’allarme è stato il titolare del The Grounds of Alexandria, quando la mattina del giorno seguente, giovedì 30 gennaio 2020, non lo vide tornare al lavoro. Iniziarono le ricerche, tuttavia in quella zona delle Blue Mountains non c’è ricezione per i telefoni cellulari e questo ha reso difficili le operazioni, nonostante la polizia australiana aavesse impiegato anche gli elicotteri. Purtroppo, nella notte di sabato 1° febbraio 2020, il corpo senza vita del 24enne venne rinvenuto ai piedi di un dirupo dove era rovinosamente caduto, quando in Australia era già il pomeriggio di domenica 2 febbraio.

g.m.