Trenta chili di hashish sull’E45. Un 20enne finisce in carcere

Il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 20enne trovato a viaggiare di notte sull’E45 con 30 chili di hashish e marijuana. Il ragazzo era stato arrestato giovedì dalla polizia stradale di Forlì e dalla questura di Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare del carcere in attesa del processo. Il 20enne, di Frosinone, era stato visto da una pattuglia a San Sepolcro mentre sfrecciava a tutta velocità. Dopo aver imboccato l’E45, il ragazzo continuava a viaggiare alternando tratti a tutto gas ad altri in cui rallentava l’andatura. Gli investigatori della squadra mobile si sono insospettiti e hanno iniziato a inseguirlo. Una volta entrati in Romagna , è stata allertata una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Bagno di Romagna che lo ha fermato a Mercato Saraceno. Nel bagagliaio dell’auto del giovane sono stati trovati 4 scatoloni contenenti 30 chili tra hashish e marijuana, suddivisi in panetti pressati e sottovuoto. La droga, una volta immessa nel mercato (era destinata a città italiane, tra cui Rimini, Torino e Bolzano) avrebbe fruttato agli spacciatori oltre 300mila euro. In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti anche tre smartphone, 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false.