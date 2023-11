"Trenta defibrillatori in città, ora insegneremo a utilizzarli"

Ieri il sindaco Enzo Lattuca ha inaugurato la nuova sede di Assocuore in Galleria Oir, a due passi da piazza della Libertà. Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione del parroco del duomo Giordano Amati. Il presidente Flavio Tartagni ha approfittato dell’occasione per rilanciare sui progetti dell’associazione: "Dopo i trenta defibrillatori che abbiamo installato nelle scuole e in varie aree della città e dopo aver effettuato donazioni al reparto di cardiologia dell’ospedale Bufalini, anche in relazione all’emodinamica, il prossimo obiettivo è investire sulla formazione delle persone: ci rivolgeremo dunque alla comunità, chiedendo ai cittadini di partecipare a corsi di formazione su come intervenire tempestivamente, dopo aver allertato i soccorsi nei primissimi istanti dopo un problema cardiaco".