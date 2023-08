Trent’anni di fedeltà, premiato turista milanese

Al Bagno Bologna di Villamarina fra Cesenatico e Gatteo Mare sono arrivati addirittura due sindaci (Matteo Gozzoli di Cesenatico e Roberto Pari di Gatteo) per festeggiare i 30 anni di fedeltà di Antonio Monticelli, detto Ciro, 51 anni di Milano, titolare di un’azienda di trasporti.

"La prima volta che sono arrivato qui avevo 21 anni su consiglio di mio cognato. Mi sono trovato talmente bene che non ho mai cambiato e resto due mesi, luglio e agosto. Poi da vent’anni ho lo stesso appartamento in affitto a Gatteo Mare con mia moglie e i miei figli. Qui si mangia come in Paradiso. Amo le tagliatelle al sugo, i passatelli in brodo, il fritto misto di pesce e un po’ tutte le speciliatà romagnole. Poi è bellissima l’amicizia che si è creata con Claudia e Franca titolari del Bagno Bologna creato da nonno Orlando nel 1949. Ogni anno prenoto per quello successivo, ombrellone e appartamento".

"Con piacere consegniamo l’attestato di presenza nella nostra riviera e al Bagno Bologna a una coppia che da 30 anni ci onora della loro presenza - hanno detto i due sindaci - . Alloggiano da 20 anni a Gatteo Mare e trascorrono le giornate a Cesenatico. Una dimostrazione di affetto che certifica la nostra capacità di stringere rapporti famigliari con tutti coloro che frequentano la nostra riviera".

e.p.