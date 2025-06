Trevi e Soilmec, in due mesi commesse per 140 milioni

Trevi, divisione del Gruppo Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali e Soilmec spa, divisione del Gruppo Trevi che progetta e produce macchinari e impianti per l’ingegneria del sottosuolo, in continuità con il trend positivo d’inizio anno, si sono aggiudicate, nei mesi di aprile e maggio, commesse e ordini per un valore totale di oltre 140 milioni, incrementando il portafoglio ordini del Gruppo di fine maggio a 15 milioni.

"Oltre alle recenti acquisizioni che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini di Gruppo - sottolinea Giuseppe Caselli, amministratore delegato del Gruppo Trevi - stiamo lavorando su altre interessanti possibilità di sviluppo sia in Italia che all’estero".

Fra le principali acquisizioni della Divisione Trevi di aprile e maggio 2025, spiccano negli Stati Uniti la filiale americana Treviicos si è aggiudicata, in Joint Venture, nuova commessa per l’esecuzione delle opere di fondazione e consolidamento necessarie alla realizzazione del nuovo tunnel ferroviario di Manhattan (New York City).

L’opera, che fa parte del più articolato progetto dell’Hudson Tunnel, è destinata a migliorare la capacità di trasporto lungo il Corridoio Nord-Est, la linea ferroviaria più trafficata degli Stati Uniti. Negli Emirati Arabi Uniti la filiale locale di Trevi, Swissboring Overseas, ha acquisito due importanti contratti per la realizzazione delle opere di fondazione di due nuovi complessi immobiliari. In Italia Trevi si è aggiudicata un contratto per un intervento di riqualificazione ambientale in un ex sito minerario.