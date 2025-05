Trevi Finanziaria industriale, nominato il nuovo cda

Trevi-Finanziaria Industriale, gruppo leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360 gradi e nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore fondato a Cesena nel 1957, comunica che si è riunita sotto la presidenza dell’ingegner Paolo Besozzi in prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria della società che ha approvato il bilancio di esercizio, la destinazione dell’utile d’esercizio e l’esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Il bilancio consolidato si è chiuso con un risultato netto positivo pari a 5, 508 milioni di euro.

L’assemblea dei soci ha nominato il consiglio di amministrazione composto da 11 membri ai sensi di statuto fissandone la durata in carica per tre esercizi sociali e pertanto per il triennio 2025-2027. Sono stati eletti alla carica di consigliere Antonio Maria Rinaldi, Giuseppe Caselli, Davide Manunta, Adriana Baso, Matteo Adolfo Maria Mognaschi, Marco Pappalardo, Elisa Roversi, Claudia Rubini, Daniela Savi, Antongiulio Marti e Francesca Crescini.

Ha avuto luogo anche la nomina del collegio sindacale. L’assemblea ha nominato il collegio sindacale per gli esercizi 2025-2027 nelle persone di Carmen Pezzuto, quale presidente del collegio sindacale; Domenico Iannotta, quale sindaco effettivo; Dorina Casadei, quale sindaco effettivo; Michele Pizzo, sindaco supplente e Gianfranco Gaudioso, sindaco supplente.

Nella foto vertici Trevi in visita al cantiere della nuova Metro Subway di Manila.