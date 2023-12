Trevi in ripresa. Il risanamento continua e le prospettive sono migliori delle attese

Continua a progredire nell’operazione di risanamento Trevi - Finanziaria Industriale spa, il cui consiglio d’amministrazione venerdi scorso ha esaminato e approvato l’aggiornamento del Piano Industriale Consolidato 2022-2026 che sta raggiungendo gli obiettivi del piano di risanamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 novembre 2022, e ha deciso di allungarlo di un anno, fino al 2027.

Più in dettaglio, restano confermati gli obiettivi del Piano Industriale già annunciati e che prevedono un tasso di crescita annuo dei ricavi (Cagr) del 5% circa; un ebitda (utile più ammortamenti) in miglioramento dal 12% a fine 2023 a oltre il 13% atteso a fine 2027; generazione di cassa in aumento grazie al contributo positivo di entrambe le divisioni (Trevi e Soilmec), favorendo il raggiungimento del rapporto tra posizione finanziaria netta ed ebitda ricorrente a un livello inferiore al doppio, già a partire da fine 2026. Questo dato, particolarmente importante per la gestione finanziaria, quest’anno è compreso tra 2,9 e 3,2 volte, di 2,5 volte nel 2024, di 2,1 volte nel 2025, di 1,8 volte nel 2026 e di 1,3 volte nel 2027.

Il dato di maggiore rilevanza è l’incremento del portafoglio ordini del Gruppo Trevi: al 30 novembre scorso è risultato pari a 757 milioni di euro, in crescita di 170 milioni di euro (+28%) rispetto alla fine del 2022. La raccolta ordini del Gruppo ammontava a 700 milioni di euro, +6% rispetto all’obiettivo annuale del Gruppo che era previsto a 659 milioni di euro; questo avviene soprattutto grazie alla Divisione Trevi che ha superato del 21% l’obiettivo annuale.

In borsa la quotazione del titolo Trevifin negli ultimi mesi ha subito una sensibile contrazione, passando da 0,52 euro di febbraio 2023 e 0,24 euro di venerdì scorso.

re.ce.