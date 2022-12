Trevi, la nuova presidente è una consulente di psicologia

E’ una psicologa la nuova presidente del consiglio d’amministrazione di Trevifin, la holding finanziaria alla quale fanno capo le diverse società del Gruppo Trevi. E’ Anna Zanardi, che già faceva parte del consiglio d’amministrazione di Trevifin dall’11 agosto scorso come consigliere indipendente, qualifica che mantiene anche da presidente.

Anna Zanardi è docente universitaria, scrittrice e consulente da una trentina d’anni di amministratori delegati e consigli d’amministrazione di grandi gruppi industriali, ai quali insegna come motivare e far rendere al massimo collaboratori e dipendenti. La parola d’ordine che apre il suo ‘decalogo del capo modello’ è ‘coerenza’. Da presidente potrà mettere in pratica i consigli che dà per motivare e trascinare tutti coloro che operano nel suo raggio d’influenza in questa difficile fase di ristrutturazione e rilancio di una delle più importanti aziende romagnole.

In coincidenza con la sua nomina c’è stata una forte turbolenza in borsa sul titolo Trevifin: nel pomeriggio di mercoledì la quotazione è schizzata da 0,35 a 0,45 euro circa, con un incremento del 35% e una forte quantità di azioni compravendute. Gli analisti non avevano ancora finito di chiedersi il notivo di questa improvvisa impennata che ieri mattina c’è stato un crollo che ha riportato la quotazione circa 0,32 euro.

E’ probabile che la turbolenza del titolo non sia stata influenzata dalla nomina della nuova presidente, quanto piuttosto dall’emissione dei nuovi titoli per l’aumento di capitale a una cifra di poco superiore a 0,31 euro. Probabilmente qualche investitore aveva delle posizioni scoperte da sistemare e ha dovuto procedere a massicci acquisti a ridosso della scadenza.

Nel consiglio d’amministrazione di Trevifin Anna Zanardi ha lasciato l’incarico di presidente del comitato nomine e remunerazione, passato ad Alessandro Piccioni, e c’è una casella da riempire: è quella lasciata vuota dall’ex presidente Pierpaolo Di Stefano; per riempirla verrà cooptato un nuovo amministratore.

Paolo Morelli