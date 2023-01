Trevi, l’aumento di capitale è ok

Si è conclusa con successo l’operazione di aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Trevi per affrontare con serenità gli obiettivi previsti dal piano consolidato 2022-2026. I soci di riferimento Cassa Depositi e Prestiti e Polaris Capital Management hanno versato 17 milioni, altri azionisti quasi 8 milioni. Altri 26 milioni di euro sono stati sottoscritti da banche creditrici con la conversione di crediti in capitale col rapporto di 1,25:1. In totale, quindi, l’aumento di capitale sottoscritto è stato di 51 milioni di euro e ha portato il capitale sociale di Trevifin a oltre 123 milioni di euro.

In borsa il titolo ha reagito positivamente: negli ultimi tre giorni, quando ormai appariva chiaro che l’aumento di capitale sarebbe andato in porto, la quotazione del titolo Trevifin è salita del dieci per cento circa, passando da poco meno di 0,32 euro (il costo delle azioni di nuova emissione) a 0,35 euro.