Trevi, perdita di oltre 13 milioni

L’assemblea del gruppo Trevi ha approvato a maggioranza il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita pari a 13.340.242 euro, generando alla medesima data un patrimonio netto pari a 91.867.416 euro. Approvata poi la prima sezione e voto favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’anno 2023 e sui compensi corrisposti al 2022. L’assemblea dei soci ha anche approvato a maggioranza la conferma di Paolo Besozzi nella carica di amministratore indipendente e non esecutivo della società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2024. E ha dato il via libera al nuovo ‘Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2023-2025’, "rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della società o delle sue società controllate". L’Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti il riconoscimento alla società di revisione KPMG S.p.A. l’integrazione dei compensi per le revisioni al bilancio 2021 (annuale e semestrale) e

alla revisione semestrale 2022 in ragione sia del prolungamento delle attività sia di variazioni significative nel contenuto della loro attività.