Cesena
CronacaTrevi: sospeso lo stato di agitazione
23 set 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
Trevi: sospeso lo stato di agitazione

Nubi bianche alla Trevi di Cesena, dove si intravede una schiarita dopo l’arrivo della notizia che alla Trevi di Cesena è stato sospeso lo stato di agitazione e che le parti si impegnano per il rinnovo del contratto aziendale.

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno scorso alla Trevi, stabilimento di Cesena; lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche per tutti i dipendenti.

La sospensione dello stato di agitazione è arrivata a seguito di 17 ore di sciopero, per cui si è giunti a un primo accordo che prevede l’erogazione di 300 euro una tantum in busta paga per i lavoratori e la ripresa delle trattative per il contratto aziendale a partire dal 26 Settembre. Come da comune accordo, la trattativa dovrà concludersi entro e non oltre la fine dell’anno.

"Come Organizzazioni Sindacali – spiegano Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil – ci teniamo a ringraziare tutti i lavoratori che hanno tenuto duro in questi lunghi mesi di stato di agitazione, arrivando ad un primo risultato, che è stato fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro. È stata l’ennesima dimostrazione del fatto che quando i lavoratori si uniscono insieme e si organizzano per perseguire un obbiettivo comune, allora si ottengono i risultati prefissati. In altre parole: la lotta paga".

