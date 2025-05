Triathlon internazionale, viabilità rivoluzionata

Anche quest’anno il territorio comunale di Cesena sarà attraversato dal percorso ciclistico del Triathlon internazionale ’Challenge Cesenatico’, in programma oggi. Per garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione sportiva, la viabilità su alcune strade comunali subirà modifiche temporanee. Le seguenti strade saranno interessate dal passaggio dei ciclisti (che da Cesenatico giungeranno a Cesena percorrendo circa 90 chilometri) e saranno interessate da un divieto di sosta dalle ore 6 alle 15; divieto di transito dalle ore 9 alle ore 14: provinciale Sala SP 123 da via Stradone Sala a via Ruffio SP70, via Ruffio, via Viadotto Gandhi, via Violetti SP90, via Vigo Ruffio fino a via Emilia Levante; via Emilia Levante fino a via Montiano SP115, via Montiano SP115 e via Malanotte fino a via Provinciale Badia SP9; via II Bulgarno’, via Capannaguzzo, via Pavirana, via Provinciale Sala SP123 da via Capannaguzzo a via Ruffio SP70.

Gli atleti percorreranno il tragitto in andata e ritorno. Sarà invece percorribile la SS 726 - via U. La Malfa (secante in entrambe le direzioni). Come già avvenuto nell’edizione 2024, anche quest’anno un ampio tratto della via Emilia Levante sarà chiuso al traffico veicolare. Per questo motivo, l’unica alternativa per spostarsi da Forlì a Rimini (e viceversa) sarà rappresentata dalla viabilità della secante: ingresso secante a Ponte Pietra per direzione Rimini, con ingresso provenienza Rotonda Rubicone per direzione Forlì (lo svincolo della SS726 di Case Castagnoli lato Rimini rimarrà aperto in corrispondenza dell’accesso al ristorante ‘I Girasoli’).