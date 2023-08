Tribola, è stato inaugurato il circolino ’Spinoza’

Inaugurato a Tribola, frazione di Borghi, a lato della provinciale 11, in piazza Fratelli Santini, ’Spinoza’ il nuovo circolino di collina, nello stabile di proprietà del Comune e ora con la nuova gestione di Marco Bevitori, Marco Castelli e Denis Mami. Il locale, un chiosco che è sempre stato un punto di riferimento per i giovani, aprì i battenti per la prima volta nel 2001 e poi chiuse nel tempo del Covid. Ora la riapertura con l’inaugurazione effettuata dal sindaco Silverio Zabberoni: "Due anni fa avevamo proposto al consiglio di frazione la realizzazione di un gazebo permanente per rendere la struttura più appetibile e funzionale, anche in cosiderazione dell’aumento della popolazione nella frazione arrivata a 240 residenti. Essendo la struttura comunale, abbiamo speso 40mila euro per l’abbellimento e l’ampliamento. Qui non c’è un altro punto di ritrovo di aggregazione e socializzazione".

Il sindaco svela anche altri interventi fatti nella frazione di Tribola: "Ad alcune decine di metri dal circolo abbiamo attrezzato l’area verde con giochi, tavoli e alberature. Anche Tribola deve avere la stessa importanza di tutte le altre frazioni. Questo nuovo circolino arriva dopo l’apertura del circolo di Masrola per continuare sulla strada che ci eravamo prefissati".

e.p.