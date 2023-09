’Trifit Longiano’, una palestra al posto del cinema

A Longiano è nata sulle ceneri del vecchio cinema dismesso decenni di anni fa, una nuova palestra, la ’Trifit Longiano’ in via Giovanni XXIII e, accanto, il nuovo negozio di articoli sportivi. E’ stato inaugurato dal sindaco Mauro Graziano e dalla giunta. ’Trifit Longiano’ è aperto dal lunedì al sabato, con lezioni anche dalle 6.30 e alla sera fino alle 20. Titolare della palestra è Simone Cappelli e del negozio Alessandro Zanuccoli con all’interno uno studio di naturopatia seguito da Greta Morigi.

Dice Simone Cappelli: "Trifet Longiano è nato per aiutare tutte le perosone che vogliono stare bene fisicamente e mentalmente. Ci si allena in piccoli gruppi per divertirsi e motivarsi a vicenda, ma anche personalizzando ogni singola lezione e ogni singolo esercizio sulle caratteristiche uniche di ciascuna persona. Abbiamo uno spazio di 100 mq con un’area esclusiva dedicata al lavoro di gruppo personalizzato e una sala pesi". Ha aggiunto Alessandro Zanuccoli: "Sono longianese e da 25 anni mi occupo di fitness e avevo una vendita online. Abbiamo costruito tutto nuovo con un parcheggio di mille mq e un negozio di 350 mq con attrezzature fitness nuove e usate e anche un reparto di alimentazione sportiva e ciclismo". Per info: 392-0723695 (negozio) e 345-0327245 (palestra).

e.p.