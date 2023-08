Trio d’archi in scena alle Conserve Notturni con Schubert e Beethoven

A Cesenatico stasera alle 21 si tiene un interessante appuntamento della rassegna dei Notturni alle Conserve. Appuntamento in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo marinaro: il direttore artistico Thomas Cavuoto al tramonto farà salire sul palco il Trio D’Archi composto dal Simone Castiglia al violino, Giada Broz alla viola e Giancarlo Trimboli al violoncello. Saranno eseguiti brani di Schubert e Beethoven in un appuntamento a ingresso libero. La collaborazione dei tre musicisti nasce all’interno dell’Orchestra di Padova e del Veneto, dove figurano come membri stabili, in un contesto artistico impegnato in un repertorio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea. È l’occasione di conoscere e vedere dal vivo tre talenti. Simone Castiglia è un violinista che in carriera ha vinto premi importanti, ha partecipato a molte iniziative di profilo nazionale ed internazionale e, oltre ad essere membro stabile dell’Orchestra di Padova e del Veneto, collabora con altre realtà orchestrali di prestigio quali l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e l’Orchestra Toscanini di Parma. Giada Broz con la sua viola ha vinto vari concorsi internazionali come solista e come camerista, distinguendosi con il Trio Broz fin dal 1995 in una serie di primi premi assoluti. Oltre all’attività orchestrale a Padova, svolge in tutto il mondo masterclass di strumento e musica da camera, che tiene con cadenza regolare per Austrian Masterclasses e l’Accademia Italiana del Violino. Giancarlo Trimboli al violoncello è anch’egli un artista pluripremiato, che oltre all’attività nell’Orchestra di Padova e del Veneto, è stato invitato dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dal Teatro Massimo di Palermo e dal Teatro La Fenice di Venezia; notevole anche l’attività discografica. Per gli appassionati il concerto è di quelli da non perdere. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Teatro del Comune in via Armellini sul porto canale dove c’è il Museo della Marineria, oppure telefonare allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno. In caso di maltempo il concerto si terrà nel vicino teatro comunale.

Il successivo appuntamento dei Notturni alle Conserve è martedì 22 agosto, sempre alle 21, quando si terrà un concerto lirico e di canzoni d’autore, in compagnia di Andrea Ruscelli al pianoforte, del tenore Pietro Picone e del soprano Kelly McLedon, in musiche di Tosti, Verdi e Donizetti.

Giacomo Mascellani