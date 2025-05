Trionfo di Bustrengh e Canterelle. Una folla di 5.000 persone

Due le sagre in questo weekend nella Valle del Rubicone da oggi a domenica. A Borghi 51ª sagra del Bustrengh organizzata dal comitato, dalla Pro Loco, da L’Altra Romagna, con il patrocinio del Comune. Per tutte le giornate della Sagra de’ Bustrengh in piazza Santa Croce stand gastronomico della Pro Loco, dove gustare i piatti tipici e la casa del Bustrengh, dove acquistare il dolce tipico, mercatini artigianali e giochi e tradizioni popolari. Le origini della sagra del Bustrengh risalgono al 1459, ed è rinata nel 1973.

A Gatteo Mare è stato un vero exploit il primo weekend della dodicesima sagra della Cantarella. Sono state oltre diecimila le ‘Cantarelle’ letteralmente divorate nella festa dedicata al particolare dolce. Dice Davide Branzanti presidente dell’associazione ‘Uniti per Gatteo’ che ha organizzato la sagra: "Oltre 5.000 persone hanno affollato gli stand gastronomici e partecipato agli spettacoli. Ora piazza della Libertà ospiterà ancora l’area ristorazione curata dal Centro Culturale Auser Giulio Cesare con rane in umido, trippa, seppie con piselli e frittura di pesce". Poi spettacoli e musica pomeriggio e sera. Oltre cento volontari collaborano per il successo della manifestazione.

e. p.