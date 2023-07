Tris di concerti al Noi Lounge Si parte con Joyce Elaine Yuille

Tre nuovi concerti questa settimana al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Si parte domani alle 21.30 con il Red Fro and The Soul Pack, per un evento all’insegna della musica soul e rhythm and blues, in cui la cantante Joyce Elaine Yuille è accompagnata da Mecco Guidi all’organo, Fabio Nobile alla batteria e Nahuel Schiumarini alla chitarra. Venerdì alle 21.15 il ritorno dei Montefiori Cocktail, con il loro stile che si ispira agli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70, con le colonne sonore cult delle pellicole dell’epoca, le musiche degli spot televisivi, i successi e gli evergreen da tutto il mondo. Sabato, sempre alle 21.15, sul palco sarà la volta dell’Italian latin swing di Vanessa Vaccari & Emanuele Filanti. La Vaccari è una interprete solista e corista, che ha prestato la voce e anche la sua immagine nel film "Il peggior Natale della mia vita". Ingresso ai concerti gratuito con consumazione obbligatoria, info al 328.7723203. Il calendario proseguirà nelle settimane successive, sempre per la direzione artistica di Fabio Nobile.