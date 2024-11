Tris di concerti nel lungo weekend del Noi Lounge

Sul lungomare di Cesenatico prosegue nel fine settimana la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani sera, alle 22, sul palco si esibirà dal vivo Silvia Wakte, chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli Usa, viaggiando in territori dove il rock è anche donna e lascia il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù. E’ l’occasione per conoscere un’artista talentuosa che ha collaborato con The Godivas, Ladies Zeppelin, SixinThe City, Paolo Simoni, Crozza nel Paese delle Meraviglie, Chic, Tricarico, Paolo Cevoli e Cheryl Porter, L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

La rassegna al Noi Lounge Music Club proseguirà sabato, con il doppio concerto di Nick The Nightfly, con l’artista e la sua band che si esibiranno alle 19.30 per il primo set e alle 22.30 per il secondo. Il concerto che sarà un viaggio in musica dall’Italia al Brasile, passando per Parigi fino ad arrivare a New York, senza scordare la Scozia, la terra di provenienza di Nick. Il celebre speaker radiofonico, che durante la sua carriera ha incontrato artisti del calibro di Sting e Peter Gabriel, inconfondibile voce di "Monte Carlo Nights", vestirà i panni, altrettanto apprezzati a livello internazionale, di jazzista, portando a Cesenatico il suo sound sofisticato. In pedana Nick The Nightflysarà affiancato da Claudio Colasazza al pianoforte, Jerry Popolo al sax tenore, Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. L’ingresso per assistere a questo spettacolo costa 35 euro inclusa una consumazione.

Domenica al Noi Lounge Music Club si inaugurerà un’altra rassegna, sempre sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. È il Jazz Brunch e lo spettacolo apripista sarà ancora una volta quello di Nick The Nightfly, con alle 11.30 il servizio brunch e alle 13 il concerto del cantante e musicista scozzese. Anche domenica Nick sarà affiancato da Claudio Colasazza, Jerry Popolo, Dario Rosciglione e Amedeo Ariano. L’ingresso per il concerto e il brunch costa 35 euro bevande escluse.

