Tris di musica jazz sul lungomare I Ridillo sul palco del Noi Lounge

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico questa settimana propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Il locale di viale Roma angolo lungomare Carducci, stasera alle 21.15 proporrà il concerto dei Ridillo. È l’occasione per gustare buona musica e divertirsi in compagnia della band di Bengi Benati, che proporrà un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, in un mix di fusioni e influenze musicali. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può lasciare indifferenti un pubblico che sicuramente segnerà la data sul calendario come evento da non perdere. Domani, sempre alle 21.15, salirà sul palco la Retromarching Band, per un concerto di musica swing popolare all’italiana. Sarà l’occasione per vedere dal vivo una formazione eclettica adatta a creare una coinvolgente atmosfera vintage, allegra e raffinata. Dal dixie al gipsy, dallo ska al kan kan, dal valtzer alla rumba, dal samba alla musica balcanica, fino al rock ‘n’ roll e al repertorio nazional popolare, si potrà assistere ad uno spettacolo unico. La Retromarching Band è formata da dal cantante e trombettista Enrico Farnedi, Carlo Corzani al sax soprano e voce; Beppe Satanassi trombone e voce; Christian Rossi al sousafono, Marco Pretolani al sax tenore, Luca Nobile alla batteria e percussioni e Fabio Nobile percussioni e batteria.

Il sabato sera vedrà invece i riflettori puntati su un soul man, con lo spettacolo sulle note soul e funk dell’ Enri Zavalloni Trio. In concerto con l’organo Hammond e pianoforte, Zavalloni propone i suoi brani originali e alcune cover soul, funk e jazz classiche. Per il pubblico c’è la possibilità di conoscere un artista soprannominato "il mago delle tastiere", capace di proporre uno stile unico, melodie toccanti, suggestive e un groove perforante. Al fianco di Enri Zavalloni suoneranno Roberto Costa al basso e Filippo Lambertucci alla batteria. I tre concerti al Noi Lounge Music Club di Cesenatico sono tutti gratuiti, con consumazione obbligatoria. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i tavoli telefonando al 328 7723203, oppure rivolgendosi direttamente al locale. Il calendario estivo del club proseguirà anche nelle settimane successive, sempre per la direzione artistica di Fabio Nobile e con proposte rigorosamente live.

Giacomo Mascellani