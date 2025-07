Tris Quarté Quinté Premio Animal Garden. Doppietta Dell’Annunziata-Congiu

La serata di martedì all’Ippodromo del Savio ha avuto il suo cardine nella corsa Tris Quarté e Quinté abbinata al Premio Animal Garden Cesena. La pista ha premiato i progressi di Darwh Wise L, allieva di Battista Congiu che in 1.15.1 ha battuto il compagno di allenamento Eubuleo in una sfida tutta targata Piscuoglio, con papà Vincenzo Dell’Annunziata preminente sul giovane erede Carmine mentre Jerominus Turgot ha conquistato il terzo gradino del podio su Bella May San e Expoo dei Greppi. Il tutto per i 417 euro della tris e i 1.618 della quarté, mentre nessun ticket vincente ha premiato la scommessa quinté.

Ancora cavalli di due anni nel prosieguo con i maschi in vetrina e Indro LL a segno in 1.18.4 per la regia di Ioan Gabor su Italo Baba e Invictus Bi, mentre alla quarta Blue Light ha regalato una meritata vittoria al suo proprietario Vittorio Miniero, spaziando in 1.15.4 su Dany Pan e Danubio Tav. Alla quinta corsa Ginevra Jet ha cancellato lo zero dalla casella vittorie arrivando sul traguardo in 1.18.9 su Giga Bag e Golden Rose Sp, mentre alla sesta Gennaro Amitrano ha condotto in bello stile Gioconda Cap che in 1.16.8 ha battuto Gaddo ed il regolarista Gorgek D’Aghi. Chiusura nel segno di cadetti alla ricerca di una concreta dimensione agonistica con Flamenco Adri finalmente vincitore nei confronti di Fight Stecca e Firstladylatorre.

Prossimo appuntamento sabato con il Gran Premio Riccardo Grassi - Trofeo Romagna Iniziative.