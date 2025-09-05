Tris quarté quinté. Premio Isibetpro

La serata di oggi all’Ippodromo del Savio, che sarà il preludio al 91° Campionato Europeo di Trotto Orogel in programma domani, assume i connotati di una grande festa per i gentlemen. Tutte le sette corse in programma, con inizio dalle 21, sono infatti riservate ai non professionisti, Tris Quarté Quinté compresa. Se agonismo e solidarietà sono caratteristiche che identificano da sempre la figura gentlemen driver, nella serata del Savio si rispetta la tradizione già dalla prima corsa, che è abbinata al trofeo benefico Croce Rossa Italiana. Per questo confronto entrano in scena i cavalli di quattro anni guidati dai loro proprietari: Fundy Dei Greppi e Nicola Del Rosso si candidano alla vittoria sfidando un singolare duo di soggetti nati anch’essi a casa Del Rosso, di Fabres Dei Greppi passato agli ordini di Leonardo Vastano e Faysal Dei Greppi, acquistato dall’appassionato mantovano Davide Zanetti. Si alza l’asticella tecnica alla terza corsa, nella quale si affronteranno cavalli di cinque e sei anni che hanno in Explosive La Torre e Et Gar i più seri ed accreditati pretendenti alla vittoria: la prima vede Thomas Manfredini alla regia, il secondo è affidato a Leonardo Vastano. Alle 22.15 arriverà il momento della tris, quartè e quintè, abbinata al ‘Premio Isibetpro Virtual Inspired’, con ben sedici cavalli anziani di lungo e pluripremiato corso alle prese con la distanza del doppio chilometro. La partenza con i nastri rende tutto più complicato in questo handicap che i gentlemen correranno alle redini di cavalli di loro proprietà, anch’esso abbinato al Trofeo Croce Rossa Italiana e che vede ai primi posti del pronostico Balboa Lux (guidato da Stefano Paladini) ed Ever Wise As. Scendendo a quota meno venti, paiono evidenti le chance delle affiatate coppie Creso Risaia Trgf /Matteo Zaccherini, Zeno del Ronco/Matteo Angeloni e Cluny Dei Greppi/Nicola Del Rosso. Un’altra bella corsa in programma è la sesta, con il testimone che passa ad eccellenti quattro anni che regaleranno spettacolo e una trama tattica tutta da dirimere con Fenice Dei Greppi, Flika Pal Ferm, Ferguson e Five Secrets Dany a darsi battaglia.