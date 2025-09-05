Calzaturiero tra luci e ombre
Tris quarté quinté. Premio Isibetpro
5 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
  2. Cesena
  3. Cronaca
La serata di oggi all’Ippodromo del Savio, che sarà il preludio al 91° Campionato Europeo di Trotto Orogel in programma...

Cavalli in pista all’ippodromo del Savio (Foto d’archivio)

Cavalli in pista all’ippodromo del Savio (Foto d’archivio)

La serata di oggi all’Ippodromo del Savio, che sarà il preludio al 91° Campionato Europeo di Trotto Orogel in programma domani, assume i connotati di una grande festa per i gentlemen. Tutte le sette corse in programma, con inizio dalle 21, sono infatti riservate ai non professionisti, Tris Quarté Quinté compresa. Se agonismo e solidarietà sono caratteristiche che identificano da sempre la figura gentlemen driver, nella serata del Savio si rispetta la tradizione già dalla prima corsa, che è abbinata al trofeo benefico Croce Rossa Italiana. Per questo confronto entrano in scena i cavalli di quattro anni guidati dai loro proprietari: Fundy Dei Greppi e Nicola Del Rosso si candidano alla vittoria sfidando un singolare duo di soggetti nati anch’essi a casa Del Rosso, di Fabres Dei Greppi passato agli ordini di Leonardo Vastano e Faysal Dei Greppi, acquistato dall’appassionato mantovano Davide Zanetti. Si alza l’asticella tecnica alla terza corsa, nella quale si affronteranno cavalli di cinque e sei anni che hanno in Explosive La Torre e Et Gar i più seri ed accreditati pretendenti alla vittoria: la prima vede Thomas Manfredini alla regia, il secondo è affidato a Leonardo Vastano. Alle 22.15 arriverà il momento della tris, quartè e quintè, abbinata al ‘Premio Isibetpro Virtual Inspired’, con ben sedici cavalli anziani di lungo e pluripremiato corso alle prese con la distanza del doppio chilometro. La partenza con i nastri rende tutto più complicato in questo handicap che i gentlemen correranno alle redini di cavalli di loro proprietà, anch’esso abbinato al Trofeo Croce Rossa Italiana e che vede ai primi posti del pronostico Balboa Lux (guidato da Stefano Paladini) ed Ever Wise As. Scendendo a quota meno venti, paiono evidenti le chance delle affiatate coppie Creso Risaia Trgf /Matteo Zaccherini, Zeno del Ronco/Matteo Angeloni e Cluny Dei Greppi/Nicola Del Rosso. Un’altra bella corsa in programma è la sesta, con il testimone che passa ad eccellenti quattro anni che regaleranno spettacolo e una trama tattica tutta da dirimere con Fenice Dei Greppi, Flika Pal Ferm, Ferguson e Five Secrets Dany a darsi battaglia.

