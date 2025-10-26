Trofeo Coni biliardo under 14, atleti cesenati nel team vincente

La decima edizione del Trofeo Coni estivo si è tenuta a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia con la partecipazione di oltre 4.600 atleti, 37 Federazioni Sportive Nazionali e 7 Discipline Associate che hanno preso parte a quello che si conferma come uno degli appuntamenti sportivi giovanili più importanti del panorama italiano. L’evento, dedicato agli atleti Under 14, ha riunito migliaia di giovani da tutta Italia in una grande festa dello sport.

Anche il bowling e biliardo sono stati protagonisti, con 48 atleti, in rappresentanza di 12 regioni. Per quanto riguarda la classifica della disciplina Biliardo e Bowling, la vittoria è andata all’Emilia Romagna, con il Lazio al secondo posto e la Sicilia al terzo.

La rappresentativa dell’Emilia-Romagna che ha partecipato al trofeo nelle due specialità era composta da 2 atleti dell’Asd Ronta Blues del Bowling di Ronta di Cesena con Isabel Dimitrova e Diego Pastorino e 2 atleti dell’Asd Romagna Biliardo di Cesena con Matteo Clerici e Gabriel Speranza, coadiuvati da 2 istruttori federali Luca Pastorino per il Bowling e Nicola Mancini per il Biliardo Stecca.

Una conferma e un incentivo per continuare a investire nei giovani del territorio con entusiasmo, anche grazie ai progetti "Il bowling a scuola" e "Biliardo & Scuola" attivi da diversi anni sul territorio Cesenate di cui Nicola Mancini è referente coordinatore regionale per la disciplina Biliardo a stecca.