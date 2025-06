Trofeo delle Regioni. In palio la finale campana

Questa sera l’ultimo appuntamento del mese con le corse all’ippodromo del Savio che ruoteranno intorno al Premio Giostra all’Incontro, impegnativo test sul miglio per cavalli di 5 e 6 anni in programma alle 23. Riguardo ai favori del pronostico, Ennio Grif e Manuel Pistone paiono pronti a far valere sia la forma al top, che l’ottima collocazione al numero due. A creare problemi ci proveranno prima di tutto Elva Jet ed il recente vincitore Efrem, mentre Doge Spritz con Andrea Farolfi potrebbe sparigliare le carte ergendosi a protagonista nonostante un curriculum recente poco indicativo.

Riguardo alle altre corse della serata, che inizierà alle 20.55, la seconda sarà dedicata a una sfida tra femmine di tre anni: al via saranno in 12, tutte alla ricerca della prima vittoria in carriera. Gerbera Jet e Manuel Pistone partono favoriti davanti a Giorgia Pol in coppia con il giovane Salvatore Luongo e a Goldust affidata al top driver Giampaolo Minnucci. Intermezzo alla terza corsa con la selezione del Trofeo delle Regioni, handicap per gentlemen driver dal quale uscirà il nome del rappresentante emiliano-romagnolo alla finale campana programmata nei mesi autunnali per la quale si candida senza mezzi termini il pluripremiato Matteo Zaccherini, campione italiano in carica che sarà alle redini dello svedese First Love M.L. A tentare un complicato sgambetto ci proveranno le coppie Dinox/Giuseppe Leanza e, a quota meno venti, Amely Pan e Michela Rossi.

Alla quarta corsa torneranno protagonisti i cavalli di tre anni: i papabili al gradino più alto del podio sembrano Glory Pan con Edoardo Bacalini e Galius Mark con Daniele Cuglini. Attenzione però anche all’incognita del binomio Gotiè Black e Giampaolo Minnucci.

Riguardo ai prossimi appuntamenti in programma al Savio, invece, i riflettori torneranno ad accendersi la prossima settimana: martedì primo luglio sarà di scena una nuova corsa Tris abbinata alle scommesse Quarté e Quinté, mentre sabato 5 sarà già tempo di stendere il tappeto rosso per il primo prestigioso appuntamento stagionale, il Gran Premio Riccardo Grassi abbinato al Trofeo Romagna Iniziative.