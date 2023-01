"Troppa pressione". E i medici se ne vanno

di Elide Giordani

Esplode la conflittualità tra pazienti e medici di medicina generale. Che fine ha fatto la storica premurosa sintonia tra il dottore e chi si trova ad aver bisogno di cure? Tramontato insieme all’evolversi del termine con cui ogni tanto si ribattezza la figura del medico di famiglia? Sta di fatto che da un po’ diversi pazienti (ma oggi si chiamano utenti) frustrati e arrabbiati si sono rivolti all’ordine dei medici, in questo caso della provincia di Forlì-Cesena, con esposti furiosi contro i medici rei di prestare poco orecchio a chi cerca un confronto. Ma c’è anche chi ha fatto denuncia all’autorità giudiziaria. "Sì, è vero - testimonia il dottor Giangaleazzo Pascucci, vicepresidente dell’ordine dei medici di Forlì-Cesena - c’è un malessere palese in questo rapporto ma non è attribuibile ad una mancanza di disponibilità da parte dei medici".

"In realtà - dice il dottor Pascucci - si tratta di normali comportamenti ambulatoriali dettati dall’obbligo alla precedenza delle urgenze. Nessuno può pretendere di essere visitato il giorno stesso. L’accesso diretto è finito per tutti con la pandemia. Tanto più che i medici sono invasi da una quantità enorme di atti burocratici, soprattutto per i nuovi pazienti". Ed ecco che anche per andare dal medico di medicina generale, bisogna mettersi in fila. Ma, sullo sfondo, c’è ben altro. I medici della nostra provincia, non dissimilmente da altre aree della regione, sono sommersi da una quantità di mutuati che spesso supera i 2000 pazienti. "E’ il frutto di un accordo firmato a luglio dalla Regione - scandisce il vice presidente dell’ordine dei medici - che ha visto oltre 50 medici del territorio ad accrescere il numero della propria utenza. E con le problematiche di salute che caratterizzano il momento attuale in cui c’è ancora il Covid e l’influenza impazza, la pressione sui medici è diventata eccessiva. Ed è chiaro come tutto ciò si riversi anche sui pazienti".

Ci sono attualmente nove convenzioni tra l’Asl e altrettanti medici di medicina generale che entreranno in attività a settembre, a fronte di oltre una mezza dozzina che è andata in pensione, solo per parlare del Cesenate. Saranno almeno 15 in tutta la provincia. Ma da qui a settembre la situazione resta esplosiva. Anzi, è destinata ad acuirsi considerato che altri medici andranno in pensione. E come non metter in conto che molti giovani medici appena specializzati (donne per almeno il 70 per cento) ci provano ma poi, oberati da un’utenza straripante, abbandonano il campo e cercano altre specializzazioni? Perché arriva oggi al capolinea questa carenza di medici di medicina generale che imbarca acqua sulla già caracollante nave della medicina di prossimità? "Perché chi doveva decidere - dice il dottor Pascucci - non ha letto in tempo l’enorme necessità che si sarebbe verificata. La pandemia ha accelerato scelte di vita in cui tanti hanno deciso di lasciare la medicina del territorio prima dei termini. Di fatto era diventata insostenibile".