"Troppo chiasso": con la motosega taglia i tavoli

Si sentiva disturbato dalle chiacchiere che stavano facendo, alle 21 di venerdì, i clienti del ’MiPub’, un locale frequentato e conosciuto, in pieno centro storico a San Mauro Pascoli. Così all’improvviso l’uomo, 65enne, è uscito dalla sua abitazione sita nella stessa piazza, si è avvicinato ai tavolini del locale e con una sega elettrica ha iniziato a tagliarli fra lo sbalordimento generale, imprecando e asserendo che era stanco di rumori.

I titolari hanno chiamato subito le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri di Cesenatico e la Polizia Locale di San Mauro. Considerato anche che altre volte l’uomo era andato nel locale per redarguire titolari e clienti in quanto facevano chiasso, ma sempre e solo a parole e non come questa volta con la sega elettrica, è stata chiamata una ambulanza del 118 dopo che nei suoi confronti è stato emesso un ‘Aso’, accertamento sanitario obbligatorio.

Il 65enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove è stato visitato e poi ricoverato. Un fatto che ha fato scalpore a San Mauro e nei paesi vicini. Sono stati girati anche video messi in rete e diventati virali. Un uomo che va curato affinchè episodi del genere non accadano più, anche perchè successi attorno alle 21, quando non ci sono problemi per chiacchiere e musica.

e.p.