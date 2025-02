Troppo forte la capolista MestreFenice. La Futsal Cesena costretta ad arrendersi

Troppo forte la capolista MestreFenice per una Futsal Cesena che non ha avuto scampo perdendo in trasferta per 6-2, ma restando al momento a +4 dalla zona playout, in attesa però di qualche risultato. Una gara senza troppa storia, evidente la differenza di qualità e organizzazione con la squadra veneta, che ha comunque dovuto faticare prima di riuscire a sbloccare (al quindicesimo del primo tempo) la partita, grazie a due clamorose ingenuità bianconere firmate dal portiere Montalti, che di solito è tra i protagonisti della squadra romagnola, ieri invece per lui è stata una giornata da dimenticare.

I ragazzi di Osimani non si sono comunque dati per vinti e sono tornati in partita grazie a una gran botta di Gardelli. Ma il grande ex della partita, Gonzalo Pires, ha impiegato un minuto e mezzo per bucare la porta romagnola per ben due volte portando così di forza i suoi sul 4-1. Nella ripresa il MestreFenice ha imperversato allungando grazie all’autorete di Gardelli e con il gol di Ruzzene, mentre nel finale ha accorciato il croato Jamicic alla prima marcatura dal ritorno in Romagna.

Futsal Cesena: Montalti, Pasolini, Dentini, Butturini, Gardelli, Nardino, Zandoli, Venturini, Traversari, Lucchese, Pritoni, Jamicic.

Reti: 14’39’’ pt Maltauro, 15’30’’ pt Montalti (aut), 16’04’’ pt Gardelli, 17’26’’ e 18’41 pt Pires, 2’32’’ st Gardelli (aut), 17’19’’ st Ruzzene, 19’54’’ st Jamicic.