Trotto, via alle corse sotto una luce nuova. Ad Eco Gual il Premio Bronchi Combustibili

Luci sul ‘Savio’. Nel senso che venerdì sera il vernissage della stagione 2024 del trotto estivo a Cesena è coinciso con l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione della pista. Occasione che è valsa il taglio del nastro, a opera dell’assessora Francesca Lucchi che ha sforbiciato la fettuccia tricolore sotto lo sguardo del presidente di Hippogroup Cesenate Massimo Umberto Antoniacci e del coordinatore per il trotto del Ministero dell’Agricoltura Stefano Sedia, ospite dell’avvio della stagione. In effetti l’occasione era importante, viste le significative novità che accompagneranno gli spettatori nell’arco dei prossimi mesi. Detto dell’impianto di illuminazione, testato per l’occasione anche in abbinamento alle musiche di uno spettacolo sonoro organizzato per celebrare la giornata, a catturare il colpo d’occhio, oltre alla nuova pavimentazione verde del parterre, è stato il box ricavato contro le transenne che delimitano l’area riservata al pubblico. Da ora in avanti le premiazioni potranno infatti essere effettuate a strettissimo contatto con gli appassionati, con un risultato scenico certamente garantito.

A proposito di premiazioni, quella principale della serata è arrivata al termine della sesta corsa, abbinata al Premio Bronchi Combustibili, che ha visto protagonisti Roberto Vecchione ed Eco Gual, che hanno guidato il gruppo fin dalle prime battute, chiudendo poi in 1.14.9 al chilometro davanti a Excelsior e a Eclissi Bfc. Restando su Roberto Vecchione, per il driver campano la serata inaugurale del ‘Savio’ è stata di quelle da ricordare, con tre successi. Oltre a quello della corsa centrale, in effetti, si sono aggiunti i primati registrati alla quinta e all’ottava corsa. Alla quinta, Vecchione era alle redini di Doge Ferm, cavallo di cinque anni che in 1.12.7 ha preceduto il favorito Demone dei Venti e un progredito Chopin Grif. Il tris è invece arrivato in chiusura di convegno, alla guida di Etienne Gifar, vincitore in 1.15.9 su Elodie Wf ed Ergo Lest.

Tra i driver, bene anche Maurizio Cheli, autore di una doppietta in apertura: il guidatore bolognese ha infatti aperto la serata con un efficace e vittorioso percorso di testa alle redini di Fujiko Font, cavallo di tre anni che in 1.16.3 ha facilmente tenuto sotto controllo Formentera Grif e Foxy Ledy Bass, mentre alla seconda corsa ha portato al successo l’estrema outsider Fiordalisa Blu, che in 1.17.4 sulla media distanza ha preceduto Flambeau del Pino e Fiordiligi.

Prima dell’inizio delle corse si è svolto un momento di formazione curato da Bronchi Combustibili e presentato da Alessandro Bronchi, giovane imprenditore responsabile di Br Energy, e da Mauro Mosca, capo della sezione marketing della multinazionale Total Energies. Le due realtà collaborano per la distribuzione di energia nel territorio romagnolo. Era presente anche il pilota Andrea Dovizioso.

Luca Ravaglia