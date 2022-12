Trovata casa all’associazione che aiuta i poveri

di Giacomo Mascellani

L’associazione ’I bambini al primo posto’ ha una sede. Grazie alla determinazione dei volontari con in testa il presidente Angelo Casali ed alla sensibilità della banca Credit Agricole che ha messo a disposizione un suo locale gratuitamente, l’associazione ha una sua sede ufficiale in via Giotto a Valverde.

I volontari hanno una loro base operativa, dove in precedenza c’era l’ex filiale dell’istituto di credito. Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto ringraziando l’associazione formata da donne e uomini che tutti insieme contribuiscono al sostegno di tanti bambini e famiglie in difficoltà nel territorio di Cesenatico e dintorni, e la responsabile della filiale di Credit Agricole, Michela Venturi per il gesto nobile. ’I bambini al primo posto’ è una realtà importante, impegnata a raccogliere delle risorse da destinare al sostegno delle famiglie bisognose ed ai casi di bambini che necessitano di particolari cure ed attenzioni. Angelo Casali è soddisfatto di poter dare una sede ai volontari e sottolinea la grande risposta data dalle aziende e dalle istituzioni di Cesenatico: "Attualmente seguiamo una ventina di famiglie che necessitano di tutto, dai prodotti alimentari a quelli per l’igiene, gli abiti, un aiuto per il pagamento delle bollette di acqua , luce e gas, ma in alcuni casi anche del bollo auto o di una bicicletta per far andare i figli a scuola. La crisi economica ed il difficile momento che stiamo vivendo, hanno reso tutto più difficile, perchè ci sono persone in difficoltà, in quanto in alcuni casi hanno bambini disabili, ed in altri casi si tratta di famiglie mono reddito con disponibilità economiche limitate.

La gente di Cesenatico comunque ci è vicina e questo per noi è fondamentale. Per ristrutturare la nuova sede la ditta Faro ha fornito i materiali facendosi risparmiare parecchi soldi, la ditta Edil Terranova ed in particolare gli artigiani Rossano Cucchi e Renzo Gasperoni, hanno realizzato gratuitamente la posa del pavimento, e poi ci hanno dato una mano Giovanna Coppo della Sicograf e Francesco Gori del Rotary Club Cesenatico Mare". Casali guarda al futuro con fiducia: "Questa sensibilità a tutti i livelli e questi segnali, ci stimolano ad andare avanti, a fare ancora di più per le famiglie in difficoltà. Per questo continueremo ad organizzare iniziative per la raccolta dei fondi e del materiale necessario ai bisognosi.Ora siamo alla ricerca di un capannone, un magazzino dove poter stoccare la merce. Ci ha contattato una albergatrice che vuole donarci degli armadi seminuovi che saranno utili a chi ne ha necessità, ma le ho dovuto chiedere di pazientare perchè non sappiamo dove metterli".