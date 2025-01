Trovata morta tartaruga marina

È stata rinvenuta fra la battigia di Ponente e Zadina la prima tartaruga marina morta di quest’anno. Si tratta di un grosso esemplare adulto, che alcuni passanti hanno purtroppo visto già privo di vita sul tratto di spiaggia a nord di Cesenatico. Purtroppo casi come questi si verificano di frequente, specie in seguito a violente mareggiate. Durante la stagione invernale il mare mosso spesso fa urtare violentemente le tartarughe contro gli scogli, procurandole ferite e svenimenti purtroppo fatali per questi rettili marini, tanto goffi sulla terraferma quanto stupendi mentre nuotano in mare aperto.