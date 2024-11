Trovate e-bike rubate nel negozio di Cesena: 30enne denunciato

Ruba una costosa bicicletta elettrica davanti al Tribunale di Forlì e la rivende a un negoziante di Cesena. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì che, dopo neanche un’ora, hanno rintracciato l’autore. Poi sono andati a Cesena nel punto vendita bici e nel seminterrato annesso, non solo hanno rintracciato la bicicletta rubata a Forlì che sarà restituita alla legittima proprietaria, ma ne hanno recuperato altre cinque, della stessa tipologia, unitamente a dei carica batterie elettriche e a un monopattino. Tutto materiale pronto per essere rivenduto illecitamente poiché ritenuto provento di vari furti avvenuti nel circondario. I carabinieri hanno rintracciato anche il proprietario di una delle ulteriori biciclette recuperate, mentre per le altre sono in corso accertamenti per individuare i legittimi proprietari. Il 25enne italiano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per furto aggravato mentre il proprietario del negozio, un 30enne straniero, denunciato alla stessa Autorità Giudiziaria per ricettazione delle ulteriori biciclette rinvenute. Le altre cinque biciclette elettriche sono presso la caserma Carabinieri di Forlì.

e.p.