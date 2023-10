Trovati 4 proiettili calibro 45

C’è un giallo dietro il ritrovamento di quattro proiettili che qualcuno ha abbandonato in viale Matteotti, nei pressi dello sportello bancario della Bcc ravennate forlivese e imolese che in questo periodo è chiuso per lavori di ristrutturazione. I proiettili calibro 45 sono stati trovati da un passante il quale ha avvisato la polizia che è intervenuta acquisendo i proiettili, per i quali non risultano esserci denunce di smarrimento. Indagini in corso per cercare di risalire al proprietario e al motivo per cui sono stati lasciati lì.