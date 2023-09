Trovato a terra vicino alla moto

Grave incidente ieri alle 12.30 in via Sorrivoli, dove un 35enne cesenate che rientrava a casa dopo il lavoro in una fattoria cesenate, è caduto in moto ed è rimasto a terra senza riuscire a chiamare i soccorsi. A trovarlo disteso a terra è stato un collega che percorreva la stessa strada dopo di lui. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale e l’ambulanza del 118. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni. Diversi i traumi riportati nella caduta in moto. Il 35enne cadendo ha sbattuto la testa e ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. È stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. È al vaglio della polizia locale la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se il motociclista si sia scontrato con un altro veicolo o sia caduto da solo.