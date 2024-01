Trovato in Nuova Zelanda il tesoro di Antonelli

di Ermanno Pasolini

Nuove e importanti scoperte sui famosi ingegneri militari di Gatteo: dopo quella relativa alla formazione dell’ingegnere militare Giovanni Battista Antonelli (1527 – 1588) pubblicata sul Resto del Carlino del 15 ottobre 2023, lo storico locale Giulio Zamagni, amministratore della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano, segnala ora un inedito manoscritto del fratello minore Battista (1547-1616) datato 1608 e conservato nella Biblioteca Nazionale di Wellington in Nuova Zelanda.

"Sulla base di testimonianze interne rinvenute sul frontespizio – dice Zamagni – il manoscritto apparteneva alla biblioteca di Gaspar Méndez de Haro (1629-1687) e fu acquistato dal diplomatico svedese Johan Gabriel Sparwenfeld nel gennaio 1690. Dopo altri passaggi di proprietà il volume fu acquistato in un’asta di Sotheby’s nel dicembre 1908 dal libraio londinese Bernard Quaritch e da lui venduta al libraio neozelandese Alexander Turnbull subito dopo, al quale è dedicata una sezione della Biblioteca Nazionale Neozelandese. La marginalità del sito di conservazione del manoscritto rispetto alle altre fonti conosciute e consultabili dagli studiosi in Spagna o nei Caraibi lo aveva consegnato all’oblio".

Il manoscritto, dal titolo "Cartas ynstruciones y cedulas de su magestad i fortificaciones echas porel in genero Bautista Antoneli 1608", si compone di 275 carte e conserva ben 26 piante di fortificazioni, di porti e delle coste delle colonie spagnole, finemente disegnate e acquarellate dall’autore, "che era anche buon cartografo" specifica Zamagni. "Redatto e rilegato dall’autore durante una sua breve permanenza a Madrid, forse con l’intenzione di darlo alle stampe – aggiunge – trascrive lettere reali e relazioni che l’Antonelli aveva spedito ai reali Filippo II e III di Spagna dall’Havana, da Cartagena des Indias e da altre località del mediterraneo e delle americhe".

Il caso ha voluto poi che, consultando in rete la documentazione di Battista Antonelli conservata nell’Archivio des Indias di Siviglia, Zamagni abbia notato all’interno di un fascicolo di lettere spedite dall’Havana nel 1593, l’impronta di un sigillo più nitida di altre e con soddisfazione poteva constatare come le sue ipotesi fossero fondate.

"Il sigillo, di forma ovale, anepigrafo, ha il contorno perlinato e contiene uno stemma molto simile a quello del fratello maggiore, ossia un vaso sormontato da una stella sostenuto da due felini sopra un monte di tre cime – spiega –. Il vaso appare però più grande e i tre monti di forma diversa, con i due della base più bassi e quello centrale più evidente degli altri. Lo scudo si presenta accartocciato e semirotondo, piuttosto che ovale come quello di Giovanni Battista". "Si auspica – conclude – che possa essere realizzato quanto prima un nuovo stemma lapideo in sostituzione di quello che sovrastava l’ingresso del Monte Frumentario, da innalzare sulla porta del futuro museo antonelliano, previsto come noto, all’interno del ristrutturato castello di Gatteo".