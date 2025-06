Trovato morto in casa dopo alcuni giorni

E’ stata attribuita a cause naturali, dovuta probabilmente a un malore o a un infarto, la morte di un 67enne che abitava a Cesena in via Tripoli e che viveva solo nella sua casa. Un suo amico, che era in ferie, lo stava chiamando da giorni e visto che non rispondeva, ha chiamato il fratello che abita a Forlì che a sua volta ha allertato i Vigili del Fuoco e il 118. L’uomo è stato trovato in casa, morto da alcuni giorni. Sul posto anche la Polizia di Stato. Il medico legale arrivato nella casa dell’uomo, ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali. Non è stata disposta l’autopsia e la salma consegnata ai familiari per i funerali.